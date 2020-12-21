Серьезные проблемы возникли у российских гандболистов в преддверии старта Чемпионата Мира

Как сообщает «МК-Спорт», менее чем за месяц отечественным спортсменам необходимо привести экипировку в соответствии с решением Спортивного Арбитражного суда.

17 декабря CAS сократил санкции WADA в отношении России до двух лет. Нашим спортсменам запрещено выступать под флагом страны на крупных соревнованиях. Первый турнир, попадающий под ограничения — мужской ЧМ по гандболу, который стартует в Египте уже 14 января. В такие сжатые сроки Федерации гандбола придется решать вопрос с экипировкой.

В кратком резюме, опубликованном на сайте CAS, сказано, что на форме наших спортсменов не должно быть флага, герба и любого другого национального символа. А если там присутствует слово «Россия», то рядом должны быть слова «нейтральный атлет».

Как рассказал генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин, отпороть символы физически невозможно, поскольку герб и флаг, которые наносил экипировщик – вшитые. По словам Воронина, придется действовать по старинке – заклеивать национальные символы пластырем.

В федерации также добавили, что перешить форму за столь короткий срок физически невозможно. Нынешний комплект заказывали в апреле, и на его изготовление ушло 7 месяцев.