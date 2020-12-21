Столичные власти, как выяснил телеканал Дождь, заинтересовались революционными настроениями школьных учителей

В анкете, которую получили преподаватели ряда московских школ, вопросы об их политических взглядах и действиях. Учителям напоминают, что в столице за последние годы прошли не только провластные, но и оппозиционные митинги. Предлагается ответить по поводу возможного участия в этих акциях, сообщает телеканал Дождь. Столичные власти также интересует, обсуждают ли педагоги с учениками события в стране и мире. У преподавателей пытаются выяснить, довольны ли они политической ситуацией в России и нужны ли перемены. Если да — то как их проводить — радикальными и революционными действиями или постепенно. В заглавии анкеты указано, что она составлена Центром социологических исследований академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. Впрочем, ведущий научный сотрудник центра Дмитрий Рогозин сказал телеканалу, что он с коллегами к анкете никакого отношения не имеет. Собеседник уточнил, что аналогичные вопросы задают старшеклассникам и их родителям. По его мнению, это несёт определенные риски для тех, кто на это отвечает.

В столичном департаменте образования ситуацию пока не комментируют.