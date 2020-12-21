Команда избранного президента США Джо Байдена после инаугурации может ввести санкции против России из-за кибератаки, — утверждают источники агентства Reuters. По их данным, рассматривается также возможность ответной атаки на российскую инфраструктуру. При этом представители команды Байдена отмечают, что еще доподлинно неизвестно, кто стоит за взломом.

О кибератаке стало известно в середине декабря. Хакеры получили доступ к системам нескольких министерств и коммерческих компаний. Газета The Washington Post писала, что за атакой стоит группа специалистов, работающих на российскую разведку. Кремль причастность Москвы отрицает.