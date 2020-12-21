Израиль и Канада пополнили список стран, приостановивших авиасообщение с Великобританией из-за нового типа коронавируса. В середине декабря власти Соединенного королевства предупредили об обнаружении разновидности коронавируса, который может быть на 70% заразнее. После этого сообщения полеты в Великобританию прекратили, в том числе, Нидерланды, Бельгия, Германия, Италия, Болгария и Турция. У российских властей таких планов пока нет. Это следует из сообщений оперативного штаба.
2020-12-21T08:35:29+03:00
2020-12-21T08:35:29+03:00
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08:35, 21 декабря 2020
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