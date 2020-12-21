На вакцинацию от коронавируса в Москве разрешено записываться работникам промышленности, транспорта и СМИ

На вакцинацию от коронавируса в Москве с сегодняшнего дня официально разрешено записываться работникам промышленности, транспорта и СМИ. Такое решение приняли городские власти. Всего в Москве сейчас открыто 70 пунктов вакцинации. Россиян прививают первой одобренной отечественной вакциной «Спутник».

Разработчик препарата напомнил, что прививка не дает 100-процентной гарантии, что человек не заразится. С соответствующим комментарием выступал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Между тем, этим утром стало известно, что производство российской вакцины «Спутник» началось в Казахстане. Правительство республики сообщило, что массовая вакцинация этим препаратом начнется в стране в феврале, — пишет агентство РИА Новости.