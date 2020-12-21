Мэрия Москвы, как сообщает телеканал «Дождь», разослала по школам анкету с вопросами об участии учителей в митингах

Преподавателям предлагают ответить на несколько вопросов о своих политических взглядах и действиях, в том числе сообщить, участвовали ли они в митингах и обсуждали ли со своими учениками события в стране и мире. Кроме того, есть вопрос о том, считают ли учителя, что политическая ситуация в стране должна быть изменена с помощью радикальных и революционных мер. Источники телеканала говорят, что руководители школ настойчиво просят пройти опрос подчиненных. Похожие опросники рассылают ученикам старших классов и их родителям.

Комментариев от департамента образования Москвы на этот счет пока не поступало.