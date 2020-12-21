Мосгорсуд вернется к рассмотрению жалоб на приговор по делу «Нового величия»

Фигуранты, признанные виновными в создании экстремистского сообщества, ранее получили реальные и условные сроки.

Если все фигуранты дела будут в состоянии присутствовать на заседании, процесс должен наконец сдвинутся с мертвой точки. Дело в том, что в декабре рассмотрение жалобы уже неоднократно откладывалось из-за болезни одной из осужденных — Анны Павликовой. Ее и еще трех фигурантов – Марию Дубовик, Дмитрия Полетаева и Максима Рощина суд приговорил к условным срокам, а Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков и Петр Карамзин получили от 6 до 7 лет колонии.

Решение обжаловали и сторона защиты и обвинения. Но если прокуратура нашла в приговоре технические ошибки, то претензии адвокатов серьезнее – они настаивают на том, что дело было возбуждено в результате провокации сотрудника силовых структур, который и называют настоящим организатором и руководителем движения.

Восьмого фигуранта дела Павла Ребровского судили отдельно, так как он пошел на сделку со следствием. Получив реальный срок, осужденный от признательных показаний отказался, после чего приговор ужесточили.