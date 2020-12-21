Страны Евросоюза обсудят сегодня ситуацию с новым штаммом коронавируса в Великобритании и ограничение пассажирского сообщения с островным государством. Всё больше государств принимает такие меры.

Экстренную встречу проведут в Брюсселе постоянные представители Евросоюза. Она начнётся в час дня по Москве. Координация ЕС по реагированию на выявленную в Британии новую разновидность коронавируса — главная задача переговоров. Она на 70 процентов заразнее и быстрее распространяется, сообщил в субботу премьер Борис Джонсон. Британские власти обсудят сегодня ситуацию с транспортным сообщением с другими странами, включая доставку грузов. Дело в том, что все больше государств отменяют или ограничивают авиасообщение с Британией. В их числе Германия, Италия, Нидерланды, Швеция. Франция из-за выявленного нового типа вируса приостановит на двое суток транспортное сообщение с Соединенным королевством. Меры принимают и за пределами ЕС, их вводят Канада, Израиль, а Саудовская Аравия полностью прекратила авиасообщение со всеми странами, закрыла сухопутные границы и морские порты. Россия авиасообщение с Британией не ограничила. В оперативном штабе сказали, что следят за ситуацией и делают все, чтобы не пустить новый вид инфекции в страну.

Всемирная организация здравоохранения призвала не паниковать из-за появления новой мутации коронавируса. В настоящее время не отмечается воздействие нового штамма на летальность. Вероятно также, что он не окажет влияние на эффективность вакцин.