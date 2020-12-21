Всероссийский союз пациентов заявил о дефиците более 40 лекарств

В их числе жизненно важные для лечения пациентов с муковисцидозом, рассеянным склерозом, онкологическими и другими заболеваниями. Специалисты полагают, что на ситуацию повлияла пандемия коронавируса. Ряд этих препаратов рекомендовали для лечения COVID-19. В результате на них возник повышенный спрос, что привело к их нехватке, пишет газета «Известия». Союз направил соответствующее обращение президенту, правительству, Минздраву и Минпромторгу.
2020-12-21T07:32:39+03:00
2020-12-21T07:32:39+03:00
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07:32, 21 декабря 2020
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