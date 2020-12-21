По предварительным данным, никто не пострадал, персонал эвакуирован, сообщила пресс-служба башкирского главка МЧС. К тушению привлечены 15 единиц техники и более 60 человек личного состава. Огонь локализован на площади 80 кв. м
Пожар произошел в здании Республиканской станции переливания крови в Уфе
По предварительным данным, никто не пострадал, персонал эвакуирован, сообщила пресс-служба башкирского главка МЧС. К тушению привлечены 15 единиц техники и более 60 человек личного состава. Огонь локализован на площади 80 кв. м