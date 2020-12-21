В Сыктывкаре сегодня начнется новый суд над бывшим главой Коми

Ранее Вячеслав Гайзер получил 11 лет заключения.

Бывшего чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий в период руководства Коми. Речь идет о выделении участка земли местному бизнесмену без проведения обязательных торгов. Вячеслава Гайзера считают организатором преступления. Он по версии следствия, около 8-ми лет назад помог в Сыктывкаре Александру Ольшевскому выгодно купить муниципальную землю для строительства многоквартирного жилого дома. Согласно материалам дела Гайзер отдал распоряжение мэру города предоставить компании участки земли под предлогом, что они выделяются не для строительства. Тем самым были нарушены нормы Земельного кодекса, заключило следствие. В итоге столице Коми был нанесён ущерб почти на 9 миллионов рублей. Гайзера на прошлой неделе доставили в Сыктывкар на процесс по новому делу. До этого экс-чиновник находился в колонии строгого режима Тверской области. Его осудили за коррупционные преступления на 11 лет. Экс-глава Коми вину не признал.

Некоторые фигуранты, осужденные по первому делу, уже вышли на свободу.