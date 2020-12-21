РФ пока не планирует ограничивать авиасообщение с Великобританией из-за распространения нового варианта коронавируса

Россия пока не планирует ограничивать авиасообщение с Великобританией в связи с распространением нового варианта коронавируса. Тем временем уже десятки стран по всему миру объявили о таком намерении. Некоторые пошли на еще более суровые меры: так, Франция решила приостановить на 48 часов прием не только авиарейсов, но и другого пассажирского транспорта из Соединенного Королевства.

Британский премьер-министр Борис Джонсон проведет сегодня совещание комитета по чрезвычайным ситуациям (COBRA), чтобы обсудить ситуацию с транспортным сообщением с другими государствами, в частности с доставкой грузов, сообщил в офис

премьера.

Это реакция на подтвержденное Всемирной организацией здравоохранения сообщение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который рассказал об обнаружении в стране нового типа коронавируса, распространяющегося на 70 процентов быстрее. Более заразная разновидность при этом не является и более смертоносной и пока нет данных о том, что она иначе реагирует на известные вакцины. Для России Великобритания одна из немногих стран в Европе, сообщение с которой открыто с августа. Пока оперативный штаб контролирует ситуацию. В официальном заявлении, которое цитирует ТАСС говорится о том, что о принятых ситуациях будет сообщено дополнительно.

Об обнаружении нового типа коронавируса уже заявили в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный пока не считает панику с обнаружением нового штамма вируса в Великобритании оправданной.

Напомним, сегодня о закрытии границ с Великобритании заявил ряд европейских стран.



