«Спорт-Экспресс» называет португальца Леонарду Жардима кандидатом в главные тренеры московского «Спартака»

По информации источника, 46-летний Жардим входит в шорт-лист «красно-белых» на этот пост. Сообщается, что иностранные специалисты являются приоритетным вариантом для московского клуба.

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сообщил, что не будет продлевать контракт, который истекает будущим летом. В связи с этим в команде рассматривают возможность приглашения нового тренера уже зимой.

Последним клубом в тренерской карьере Жардима был «Монако», который расстался с португальцем год назад.