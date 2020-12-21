Штаб действующего президента Трампа снова потребовал от ВС пересмотреть итоги выборов в штате Пенсильвания

Штаб действующего президента США Дональда Трампа снова потребовал от Верховного суда пересмотреть итоги выборов в штате Пенсильвания. Юристы потребовали отменить результаты голосования избирателей, а также дать возможность законодательному собранию назначить выборщиков от штата. При этом указывается, что выборщики Пенсильвании уже проголосовали за Джо Байдена. Штаб подал апелляцию в Верховный суд с тем, чтобы тот отменил три дела в Верховном суде Пенсильвании, которые, по мнению юристов Трампа, незаконным образом изменили закон штата о голосовании по почте.

