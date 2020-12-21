Власти Сербии ограничили въезд в страну на новогодние праздники

Власти страны хотят уберечься от самих сербов. Многие из них уехали на заработки или просто живут в Европе, а на праздники они традиционно приезжают на родину, что может увеличить скорость распространения коронавируса, поскольку обстановка на континенте сложнее, чем в Сербии. Информационное агентство Танюг сообщает, что с 21 декабря по 10 свободный въезд в страну будет разрешен только со справкой об отрицательном анализе на коронавирус на руках, причем сделан он должен быть не ранее, чем за двое суток до приезда. Тем, кто не позаботился об этом заранее, тест предлагают сделать на месте. Гражданину Сербии он обойдется в 75 евро, для иностранцы будет стоить на 50 евро дороже. В противном случае придется провести в изоляции 10 дней.

За время пандемии в Сербии при населении в 7 миллионов человек, коронавирусом заразились почти 300 тысяч.