С сегодняшнего дня расширяется перечень категорий москвичей, которые могут бесплатно привиться от COVID-19

Прививку российским препаратом «Спутник V» смогут сделать сотрудники СМИ, транспорта и промышленности. Ранее такую возможность получили работники сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, центров госуслуг, учреждений культуры, торговли и услуг.

Все необходимые условия для правильной подготовки вакцины к применению соблюдены, сообщил директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

Перед началом процедуры, человека осматривает врач и определяет есть ли противопоказания по вакцинации, добавил Алексей Безымянный.