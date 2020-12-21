Путин призвал Службу внешней разведки делать все, чтобы предотвратить переписывание истории

Владимир Путин призвал Службу внешней разведки и все причастные к охране государства делать все возможное, чтобы предотвратить переписывание истории. С таким заявлением президент выступил в штаб-квартире СВР, которую посетил в честь юбилея службы. Путин также призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих конфликтов у границ России.

Председатель правления международного «Мемориала» Ян Рачинский считает, что спецслужбы настолько отметились в нашей истории, что это не вырубить из народной памяти никакой пропагандой.

Российская служба внешней разведки отметила накануне 100-летний юбилей.

