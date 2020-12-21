Новый сезон Национальной хоккейной лиги официально начнется 13 января. Об этом сообщает пресс-служба турнира. В регулярном сезоне команды сыграют по 56 матчей. В плей-офф выйдут 16 клубов. В каждом раунде игр на выбывание предусмотрена серия до четырех побед. Тренировочные сборы начнутся 3 января, но товарищеских встреч не будет.
2020-12-21T05:07:49+03:00
2020-12-21T05:07:49+03:00
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05:07, 21 декабря 2020
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