Новый сезон Национальной хоккейной лиги официально начнется 13 января. Об этом сообщает пресс-служба турнира. В регулярном сезоне команды сыграют по 56 матчей. В плей-офф выйдут 16 клубов. В каждом раунде игр на выбывание предусмотрена серия до четырех побед. Тренировочные сборы начнутся 3 января, но товарищеских встреч не будет.