Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок с трех предприятий Азербайджана. Как сообщило ведомство, все они расположены в Шабранском районе, где в этом году не были зафиксированы карантинные для стран-членов ЕАЭС объекты. Отмечается, что решение принято на основании представленной Азербайджаном информации об усилении фитосанитарного контроля и результатов мониторинга. Россия 10 декабря запретила ввозить яблоки и томаты из Азербайджана из-за обнаружения в них южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Затем стороны обсудили возможность поставок продукции из тех регионов, где эти вредители не были обнаружены. Доля азербайджанских яблок на российском рынке оценивается всего в 4-5%.