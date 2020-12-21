Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок с трех предприятий Азербайджана. Как сообщило ведомство, все они расположены в Шабранском районе, где в этом году не были зафиксированы карантинные для стран-членов ЕАЭС объекты. Отмечается, что решение принято на основании представленной Азербайджаном информации об усилении фитосанитарного контроля и результатов мониторинга. Россия 10 декабря запретила ввозить яблоки и томаты из Азербайджана из-за обнаружения в них южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Затем стороны обсудили возможность поставок продукции из тех регионов, где эти вредители не были обнаружены. Доля азербайджанских яблок на российском рынке оценивается всего в 4-5%.
2020-12-21T05:06:58+03:00
2020-12-21T05:06:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2761348-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:06, 21 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
The Times: Кремль предпринял вторую — неудачную — попытку отравить Алексея Навального Источники в немецких службах безопасности сообщили своим коллегам в Соединенном Королевстве, что нападавшие предприняли еще одну попытку убить Навального, пока он лежал в искусственной коме, прежде чем его отправили в Германию…
Популярное за неделю
18 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)