В Сыктывкаре пройдет первое заседание по новому делу ранее осужденного экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. Его обвиняют в организации превышения должностных полномочий. Процесс планировали начать 1 декабря, но этого не произошло в связи с неявкой подсудимого. Как сообщили в суде, Гайзера для рассмотрения дела этапируют в Сыктывкар из колонии в Тверской области. По версии следствия, в январе 2013 года Гайзер помог компании «Деловой Альянс» приобрести на выгодных условиях земли под строительство, находящиеся в муниципальной собственности. Ущерб городу оценили почти в 9 миллионов рублей. В прошлом году Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима по обвинению в особо крупном мошенничестве и получении взяток. Свою вину он не признал.