В Сыктывкаре пройдет первое заседание по новому делу ранее осужденного экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. Его обвиняют в организации превышения должностных полномочий. Процесс планировали начать 1 декабря, но этого не произошло в связи с неявкой подсудимого. Как сообщили в суде, Гайзера для рассмотрения дела этапируют в Сыктывкар из колонии в Тверской области. По версии следствия, в январе 2013 года Гайзер помог компании «Деловой Альянс» приобрести на выгодных условиях земли под строительство, находящиеся в муниципальной собственности. Ущерб городу оценили почти в 9 миллионов рублей. В прошлом году Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима по обвинению в особо крупном мошенничестве и получении взяток. Свою вину он не признал.
2020-12-21T05:05:52+03:00
2020-12-21T05:05:52+03:00
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05:05, 21 декабря 2020
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