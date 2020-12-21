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05:05, 21 декабря 2020

В Брюсселе пройдет антикризисное совещание постпредов стран Евросоюза по новой разновидности коронавируса

В Брюсселе пройдет антикризисное совещание постпредов стран Евросоюза по новой разновидности коронавируса. Его срочно созвало накануне председательство Германии в Совете ЕС. В повестке дня координация по реагированию на недавно выявленный в Великобритании мутировавший вирус.
Сегодня же в Лондоне на экстренное совещание соберется чрезвычайный комитет Cobra правительства Великобритании. Планируется обсудить решение ряда стран ограничить транспортное сообщение с королевством. Как сообщил представитель главы британского кабинета министров, руководить экстренным совещанием будет лично премьер-министр Борис Джонсон.



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