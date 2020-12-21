Вице-премьер Александр Новак встретится сегодня в Москве с министром нефти Ирана Бижаном Зангане. Об этом сообщила «Интерфаксу» представитель российского вице-премьера. Ранее сообщалось, что с иранским коллегой также планирует встретиться глава Минэнерго Николай Шульгинов, сменивший в ноябре на этом посту Александра Новака.

Иранское информационное агентство Shana передавало, что Зангене прибудет в Москву, чтобы обсудить с российскими официальными лицами последние события на мировом нефтяном рынке.