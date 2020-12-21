Регистрацию третьей российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Центр им Чумакова, перенесли на февраль

Регистрацию третьей российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Центр имени Чумакова, перенесли с декабря на февраль. Об этом сообщил «Российской газете» директор центра Айдар Ишмухаметов. По его словам, для подачи заявления во Всемирную организацию здравоохранения надо соответствовать определенным международным требованиям. Прежде всего, по количеству испытуемых. По этой причине важно закончить клинические испытания. Второй этап закончится в январе, третий — начнется только в марте, рассказал Ишмухаметов. Кроме того, он отметил, что необходимо подготовить отдельный производственный цех для вакцины.

Ранее свои препараты зарегистрировали центр эпидемиологии и микробиологии Гамалеи и центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».