Всемирная организация здравоохранения призвала не паниковать из-за появления новой мутации коронавируса, зарегистрированного в Великобритании. Директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан пояснила в эфире BFMTV, что вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи. Кроме того, поскольку COVID-19 имеет животное происхождение, в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека. В настоящее время ВОЗ не отмечает воздействие нового штамма на летальность. Также в организации сомневаются, что он окажет влияние на эффективность вакцин. При этом эксперт назвала правильными меры, введенные в Великобритании. Она выразила надежду, что ограничения позволят замедлить распространение инфекции до начала массовой вакцинации.
2020-12-21T04:05:21+03:00
2020-12-21T04:05:21+03:00
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04:05, 21 декабря 2020
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