Штаб президента США Дональда Трампа снова потребовал от Верховного суда пересмотреть итоги выборов в Пенсильвании

Штаб действующего президента США Дональда Трампа снова потребовал от Верховного суда пересмотреть итоги выборов в штате Пенсильвания. Юристы настаивают на отмене результатов голосования избирателей, а также хотят дать возможность законодательному собранию назначить выборщиков от штата. При этом указывается, что выборщики Пенсильвании уже проголосовали за Джо Байдена. Штаб подал апелляцию в Верховный суд с тем, чтобы тот отменил три дела в Верховном суде Пенсильвании, которые, по мнению юристов Трампа, незаконным образом изменили закон штата о голосовании по почте.
2020-12-21T03:09:40+03:00
2020-12-21T03:09:40+03:00
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03:09, 21 декабря 2020
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