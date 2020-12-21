В Италии выявили случай заражения новым штаммом коронавируса, который зарегистрировали в Великобритании. Об этом сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на итальянский Минздрав. Там отметили, что сейчас пациент и его партнер, которые недавно вернулись из Соединенного Королевства, находятся в изоляции. На карантин также поместили членов их семей и близко контактировавших лиц.

Ранее британский премьер Борис Джонсон отметил, что скорость распространения мутировавшего вируса примерно на 70% выше, чем у ранее известных вариантов штамма. При этом он не отличается большей летальностью и не вызывает более тяжелое течение заболевания. Кроме Великобритании новый тип COVID-19 также выявлен в Нидерландах, Дании и Австралии.