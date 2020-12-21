В Москве с сегодняшнего дня расширяется список граждан, которые могут записаться на вакцинацию от короанвируса. Теперь это доступно работникам СМИ, транспорта, энергетики и промышленности. До этого привиться вакциной «Спутник V» могли медики, соцработники, педагоги, а также сотрудники МФЦ, сферы услуг, торговли и культуры.
2020-12-21T03:05:41+03:00
2020-12-21T03:05:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 21 декабря 2020
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