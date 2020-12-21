В Москве с сегодняшнего дня расширяется список граждан, которые могут записаться на вакцинацию от короанвируса. Теперь это доступно работникам СМИ, транспорта, энергетики и промышленности. До этого привиться вакциной «Спутник V» могли медики, соцработники, педагоги, а также сотрудники МФЦ, сферы услуг, торговли и культуры.