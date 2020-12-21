Столичных учителей опрашивают о политических взглядах. Анкеты разослал по школам Департамент образования Москвы. Об этом сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на имеющийся в его распоряжении опросный лист. Его подлинность подтвердили учителя двух московских школ и представитель Центра социологических исследований РАНХиГС, где составлялась анкета. В ней есть вопросы о биографии и профессиональной квалификации преподавателей, а также об участии в митингах и, о том, обсуждают ли они политическую обстановку в стране с учениками и как оценивают ее сами. В частности, какими должны быть, по их мнению, преобразования – постепенными, радикальными и революционными или вообще не нужны. По словам источников Дождя, руководители школ настойчиво просят своих подчиненных пройти опрос. Похожие анкеты рассылают ученикам старших классов и их родителям.