Редкое явление можно будет наблюдать сегодня вечером — соединение на небосводе двух планет гигантов Юпитера и Сатурна

Московский планетарий анонсировал редчайшее астрономическое явление, которое произойдет сегодня вечером — соединение в небосводе двух планет гигантов Юпитера и Сатурна. Они пройдут друг к другу настолько близко, что с Земли это будет выглядеть как слияние в одну яркую звезду. Последний раз такое происходило почти 800 лет назад (в марте 1226 года). Явление уже получило название «Новая Вифлеемская звезда». Жители столицы смогут это наблюдать после захода солнца с 16.20 до 18.20. В планетарии добавили, что усложнить видимость может облачность.