Оборот российской туристической отрасли по итогам года сократится на 60% по сравнению с прошлым годом. Падение составило более 2 триллионов рублей, сообщает Ростуризм. Отмечается, что эта цифра могла быть и больше с учетом масштабов кризиса и практически полного отсутствия въездного и выездного туризма, но за счет внутреннего туризма и мер по стимулированию спроса удалось серьезно поддержать общий оборот отрасли. Подчеркивается, что по темпам восстановления оборотов внутреннего туризма Россия вошла в тройку лидеров среди стран G20, после Италии и Франции.
2020-12-21T02:08:28+03:00
2020-12-21T02:08:28+03:00
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02:08, 21 декабря 2020
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