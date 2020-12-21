Оборот российской туристической отрасли по итогам года сократится на 60% по сравнению с прошлым годом. Падение составило более 2 триллионов рублей, сообщает Ростуризм. Отмечается, что эта цифра могла быть и больше с учетом масштабов кризиса и практически полного отсутствия въездного и выездного туризма, но за счет внутреннего туризма и мер по стимулированию спроса удалось серьезно поддержать общий оборот отрасли. Подчеркивается, что по темпам восстановления оборотов внутреннего туризма Россия вошла в тройку лидеров среди стран G20, после Италии и Франции.