Саудовская Аравия на неделю закрыла границы и остановила авиасообщение из-за опасения нового штамма коронавируса

Саудовская Аравия на неделю закрыла сухопутные границы и остановила авиасообщение из-за риска проникновения нового штамма коронавируса, впервые зарегистрированного в Великобритании. Об этом сообщает МВД страны. Уже прибывшим рейсам разрешат покинуть Королевство. Запреты не коснутся грузовых перевозок. Кроме того, в Саудовской Аравии установили двухнедельный карантин для вернувшихся из европейских стран, а тем, кто выезжал за границу в последние три месяца, придется сдать тест на коронавирус.

Мутировавший вирус уже обнаружили у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. По словам специалистов, он более заразен, но пока нельзя говорить о его большей опасности и снижении восприимчивости к вакцинам.