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02:05, 21 декабря 2020

Британский Минздрав признал, что ситуация с новым типом коронавируса «вышла из-под контроля»

Британский Минздрав признал, что ситуация с новым типом коронавируса «вышла из-под контроля». Как сказал глава ведомства Мэтт Хэнкок, жители страны должны вести себя так, «будто у них уже есть вирус». «Особенно в районах Англии с самым высоким уровнем ограничений», цитирует его слова Sky News. Министр добавил, что, хотя все с нетерпением ждут Рождества, новый заразный вариант COVID-19 распространяется слишком стремительно, поэтому правительство было вынуждено действовать решительно. Хэнкок предположил, что усиленные меры могут длиться нескольких месяцев, пока не начнется внедрение вакцины. Он также назвал «совершенно безответственным поведением» столпотворение людей на вокзалах, которое произошло из-за того, что жители Лондона решили покинуть город до вступления в силу карантина. В Службе общественного здравоохранения Англии сообщили, что мутировавший тип коронавируса, который распространяется быстрее, чем исходная форма, обнаружили в Великобритании еще в сентябре, однако широко распространяться он начал с середины ноября.



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