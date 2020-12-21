Стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд. Минувшим вечером цена самой популярной криптовалюты превысила 24 тысячи 200 долларов, свидетельствуют данные торгов. За год биткоин подорожал более чем на 200%. На его долю приходится более 65% всего глобального рынка криптовалют.