Стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд. Минувшим вечером цена самой популярной криптовалюты превысила 24 тысячи 200 долларов, свидетельствуют данные торгов. За год биткоин подорожал более чем на 200%. На его долю приходится более 65% всего глобального рынка криптовалют.
2020-12-21T01:08:24+03:00
2020-12-21T01:08:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 21 декабря 2020
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