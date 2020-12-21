Треть россиян в этом году потеряли в своих доходах. У 15% они сократились более чем на 21%. Это показало исследование международной рекрутинговой компании Hays, на которое ссылается РБК. Для сравнения, по итогам прошлого года о сокращении своих доходов сообщали только 7% участников опроса. Из тех, у кого доходы упали, почти каждый пятый сказал, что уволился по собственному желанию. Еще 18% пожаловались на сокращение зарплат, 14% — на уменьшение бонусов на работе, 11% о смене места деятельности на менее доходное.

Среди опрошенных работодателей 34% заявили, что увеличили зарплаты своим сотрудникам. Годом ранее таковых было 74%. Почти четверть компаний была вынуждена снизить зарплаты, еще 42% сообщили о сохранении ставок на прежнем уровне. В опросе, проводившемся в октябре-декабре, участвовали почти 5 тысяч человек.