Центр им. Чумакова, который разрабатывает «живую» вакцину от COVID-19, перенес сроки ее регистрации на февраль. Изначально планировалось подать документы в декабре, однако учреждение решило создать до этого свой производственный участок. Об этом сообщил в интервью «Российской газете» глава центра Айдар Ишмухаметов. По его словам, теперь у Центра появился отдельный производственный цех. Если Минздрав одобрит регистрацию вакцины, он заработает в феврале.

В России уже зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Это «Спутник V», разработанный московским Центром им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском научном центре «Вектор». Оба препарата проходят третий этап испытаний, а также используются для вакцинации граждан из групп риска.