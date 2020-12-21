В Москве за сутки скончались еще 75 человек с коронавирусом. Днем ранее сообщалось о 77 умерших. Общее число жертв заболевания в столице, по данным оперативного штаба, составило 10 469, заразились почти 736 тысяч человек. Из них более 7200 за прошедшие сутки.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с распространением ковида сложной и попросил жителей «предельно аккуратно» готовиться к Новому году, не забывая о действующих ограничениях. В частности, он посоветовал пожилым людям не ходить по магазинам и воздержаться от крупных застолий.