Суд в Подольске сегодня огласит приговор Александру Шестуну

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья считает своё дело политическим.

В прениях гособвинитель потребовала для Александра Шестуна максимального наказания — 20-ти лет колонии строгого режима. Не считая штрафа в 50 миллионов рублей. Адвокаты попросили его оправдать. Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки, мошенничестве, отмывании денег и незаконном участии в предпринимательской деятельности. По версии обвинения, Шестун в 2008-м году незаконно передал в собственность юридическому лицу участок земли по льготной стоимости. Своё дело экс-глава Серпуховского района Подмосковья называет политически мотивированным. Весной 18-го незадолго до ареста он выпустил видеообращение к президенту и рассказал о принуждении уйти в отставку под угрозой уголовного преследования. В этом Шестун обвинял администрацию Путина и главы Подмосковья Андрея Воробьёва. В последнем слове обвиняемый сравнил процесс с абсурдным судом над Червонным Валетом в сказке «Алиса в Стране чудес». По словам Шестуна политическую мотивацию его дела подтверждает беспрецедентный срок, который запросила Генпрокуратура. Шестун под стражей находится 2 с половиной года, за это время он не раз объявлял голодовку.

Жена обвиняемого опасается, что в отношении него могут возбудить еще одно дело – о насилии над сотрудником ФСИН. Его по версии тюремного ведомства заключенный якобы ударил во время конвоирования прошлой осенью. Шестун это отрицает.