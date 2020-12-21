Европейские власти сегодня могу одобрить вакцину американо-немецкого производства

В таком случае препарат от компаний Pfizer и BioNTech станет первым, получившим «зеленый свет» на территории ЕС.

Европейское агентство по лекарственным средствам должно было решить судьбу препарата только 29 декабря, однако заседание перенесли на неделю раньше – Германия настояла на том, чтобы разрешение было получено до Рождества, чтобы начать вакцинацию уже в этом, а не следующем году. Прививочная кампания должна стартовать во всех странах ЕС одновременно – к этому призвала Еврокомиссия. По оценкам властей, победить пандемию получится только в том случае, если вакцину получат 70% граждан.

Вакцина совместного производства компаний Pfizer и BioNTech уже используется в Великобритании, США и еще нескольких странах. При этом доступна она только в экстренном порядке. Это значит, что разрешение местных регуляторов носит временный характер, а лицензия, которую получил препарат не является полноценной.

В России вакцинация началась 5 декабря. Гражданам пока доступен только отечественный препарат «Спутник».