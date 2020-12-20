Следствие в Ивановской области возбудило дело по факту гибели четырех человек, предположительно, от угарного газа

Следствие в Ивановской области возбудило уголовное дело по факту гибели четырех человек, предположительно, от угарного газа. Как передает ИФ, сегодня в квартире одного из домов в облцентре были обнаружены тела четырех погибших, в том числе 15-летней девушки и 5-летнего мальчика. В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия и изымают газовое оборудование. Решается вопрос о назначении судебно-медицинских экспертиз.