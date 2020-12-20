Грэнхолм: США пока точно не знают, кто стоял за кибератаками на федеральные ведомства страны

США пока точно не знают, кто стоял за кибератаками на федеральные ведомства страны. Об этом в эфире телеканала ABC заявила Дженнифер Грэнхолм, выдвинутая Джо Байденом на пост главы Минэнерго. В то же время она заверила, что команда избранного президентом Байдена воспринимает случившееся очень серьезно, новая администрация даст «мощный ответ» тем, кто совершил этот акт. Госсекретарь США США Майк Помпео утверждает, что за взломом стоит Россия.



После вступления избранного президента США Джо Байдена в должность его администрация рассмотрит разные варианты ответа на «российские кибератаки» на американские правительственные структуры. По сведениям Рйтер, в любом случае это обернётся для Москвы серьезными экономическими, инансовыми и технологическими потерями. В кибернападении в США заподозрили хакеров из группы Cozy Bear, поторая по данным американских властей, работает на российскую Службу внешней разведки.