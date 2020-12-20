В понедельник в Брюсселе созывается экстренное совещание антикризисного механизма Евросовета из-за ситуации с COVID-19

В понедельник в Брюсселе созывается экстренное совещание антикризисного механизма Евросовета в связи с ситуацией с новой разновидностью коронавируса COVID-19 в Британии. Из-за стремительного распространения нового штамма целый ряд европейских стран, а также Израиль и Иран приостановили авиасообщение с Великобританией. В России такого решения пока не принято.



По данным ВОЗ, мутировавший COVID-19 помимо Великобритании выявили также в Дании, Нидерландах и Австралии. Сегодня власти Италии заявили, что новый штамм коронавируса появился и в этой стране.