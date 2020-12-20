В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусом

Это данные оперштаба. Таким образом, количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 10394 до 10469.
2020-12-20T23:03:46+03:00
2020-12-20T23:08:16+03:00
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23:03, 20 декабря 2020
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