Полиция задержала мужчину по делу о, возможно, убийстве известного биолога Александра Каганского

Его тело нашли сегодня под окна жилого дома в Петербурге.

Тело ученого Александра Каганского нашли на севере Петербурга. Местная жительница сообщила в полицию, что полураздетый мужчина упал из окна 14 этажа. Кроме травм, характерных для падения с высоты, на теле биолога нашли ножевые ранения. В квартире он гостилу знакомого. По предварительной информации они поссорились. Знакомого задержали. Об этом сообщили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемому 45 лет. Обвинение ему пока не предъявили. Погибшему также было 45 лет. Он известен в научных кругах. Выпускник кафедры биофизики петербургского Политехнического университета, учился и работал в США, получил там степень доктора молекулярной биологии. Работал в Институте генетики и молекулярной медицины Эдинбургского университета. В последние годы научная возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины Дальневосточного федерального университета. Изучал доброкачественные и злокачественные опухоли.

Подозреваемому в убийстве биолога Александра Каганского пока не избрали меру пресечения и не предъявили обвинение.