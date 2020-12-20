В России пока не принято решения о возможной приостановке авиасообщения с Великобританией, где выявлена новая мутация коронавируса. Как сообщили ТАСС в оперативном штабе, ситуация находится на контроле, о решениях будет сообщено дополнительно.

В «Аэрофлоте» тоже не знают о возможной приостановке рейсов в Британию и говорят что такие решения принимает Оперативный штаб по коронавирусу.

Между тем, целый ряд европейских стран уже объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией — это Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Италия, Болгария. Такую же возможность рассматривает Израиль.

Ведущий сотрудник Федерального центра фундаментально и трансляционной медицины Александр Чепурнов считает, что вскоре новый штамм коронавируса можно будет ждать и в России.

Германия, которая с понедельника будет председательствовать в Евросовете, уже в тот же день проведет в Брюсселе совещание антикризисного механизма в связи с ситуацией с новой разновидностью коронавируса COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель Комитета постпредов стран Евросоюза Себастьян Фишер.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране максимально жёстких ограничительных мер на юге Англии и в Лондоне. Премьер отметил, что это решение, принятое перед праздниками, далось ему нелегко.

Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 35,9 тыс. Как свидетельствуют данные на сайте правительственной информации, это максимальный показатель с начала пандемии.