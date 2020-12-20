Минздрав ФРГ подтвердил отмену рейсов из Британии с полуночи

Как заявил глава ведомства Йенс Шпан, с понедельника вводятся аналогичные ограничения для ЮАР. По его словам, новая мутация коронавируса, выявленная в Великобритании и южной Африке, является ожидаемым событием для пандемии, но «более быстрое распространение нового штамма вируса многое меняет. Ранее Великобритания ужесточила ограничительные меры по коронавирусу в связи с новым штаммом, который, по данным британских властей, может быть на 70% заразнее обычного.

На этом фоне власти Нидерландов сообщили, что до 1 января прекращают принимать авиарейсы из Великобритании, поскольку в Нидерландах ранее был выявлен случай коронавируса, схожего с тем, который распространяется сейчас в Британии. В минздраве ЮАР на этой неделе также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса.

Правительство Болгарии решило Временно прекратить авиасообщения с Великобританией из-за обнаружения на территории королевства мутации коронавируса. Распоряжением министра здравоохранения Болгарии введен десятидневный карантин для всех прибывающих на территорию страны из Великобритании.

«Аэрофлот» не обладает информацией о решении приостановить авиасообщение с Великобританией, Как сообщил РИА представитель авиакомпании Михаил Демин, такие решения принимает правительственный штаб по коронавирусу. Российский оперштаб ранее сообщил, что отслеживает ситуацию с коронавирусом в Великобритании, о решениях будет сообщено дополнительно.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный пока не считает панику с обнаружением нового штамма вируса в Великобритании оправданной.