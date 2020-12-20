На северо-западе Москвы горит склад со строительными материалами

Источники ТАСС сообщают, что огонь перекинулся на второе складское помещение и есть угроза перехода на третье. Пожару присвоен второй номер сложности. Площадб возгорания уточняется. По словам источника, на складе хранятся легко воспламеняющиеся жидкости и краски.