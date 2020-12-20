Подольский городской суд 21 декабря огласит приговор экс-главе серпуховского района Подмосковья Шестуну

Подольский городской суд огласит 21 декабря приговор бывшему главе серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. Жена подсудимого Юлия Шестун в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказала, как сейчас чувствует себя Александр Шестун и что ожидают от приговора.

А.Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Прокуратура запросила для него 20 лет колонии и крупный штраф в размере 50 миллионов рублей.

«Конечно, если бы было правосудие, то в Подольском суде должен быть оправдательный. Но то, что происходит в рамках этого дела, когда все идет показательно-наказательно, то нам остается только надеяться. Надежда умирает последней, я ею живу», — сказал жена Шестуна.

Сам же Александр Шестун в своем последнем слове призвал судью быть максимально объективным.

Его сторонники выражают надежду на то, что суд вынесет оправдательный приговор, но при этом отмечают, что шансов на это практически нет.

По словам жены А.Шестуна, любой срок для него, 56-летнего, это «смертный приговор с учетом его подорванного здоровья».

Юлия Шестун добавила, что в любом случае, защита обратиться в Европейский суд по правам человека, где уже находятся несколько жалоб по этому уголовному делу.

«На данный момент в ЕСПЧ некоторые жалобы уже ожидают своего решения, мы подавали не одну жалобу — о незаконном содержании под стражей, по 5 статье, несколько статей было по здоровью, они тоже закоммуницированы. И то что мы будем обжаловать в ЕСПЧ , безусловно, у меня только надежда на то что мы там сможем найти какую-то справедливость», — сказал она.