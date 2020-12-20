Комитет по здравоохранению Петербурга отверг сведения о 27 койках, якобы оставшихся для коронавирусных больных

Комитет по здравоохранению Петербурга отверг сведения о 27 свободных койках, якобы оставшихся в городе для коронавирусных больных. Как передвает интернет-издание «Фонтанка», в комитете утверждают, что эти данные не отражают количество коек на раннее утро и не учитывают дальнейшей выписки пациентов. По данным на этот час, свободными в городе остаются около 4% коек — в 14 раз больше, чем указывал межведомственный координационный совет по коронавирусу.

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативно штаба, в России заболели более 2,8 млн человек. Прирост за сутки составил почти 29 тыс. Всего в стране от коронавируса умерли 50 858 человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 75,7 млн человек, 1,67 млн скончались.