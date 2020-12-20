Бывший главный санитарный врач США: Вакцины против COVID-19 также должны действовать против его новой разновидности

Вакцины, разработанные против COVID-19, также должны действовать против его новой разновидности. Так считает бывший главный санитарный врач США Вивек Мерфи, вновь выдвинутый на этот пост Джо Байденом. По словам медика, у специалистов нет доказательств более высокой смертоносности нового штамма вируса. Мерфи также повторил, что основные средства борьбы с передачей вируса остаются прежними — носить маски, соблюдать дистанцию и мыть руки.