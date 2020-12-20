Нидерланды, Бельгия, Австрия и Италия сообщили прекращают принимать авиарейсы из Великобритании

Это связано с сообщениями о распространении на юго-западе Англии нового, более заразного штамма коронавируса. Бельгия также прервала железнодорожное сообщение с Лондоном через Евротоннель. Аналогичные меры рассматривают и власти Германии и Франции.Накануне власти Британии заявили об ужесточении уровня ограничительных мер – до четвёртого, самого высшего – на юго-востоке Англии и в Лондоне. Это фактически означает полный карантин. В России решения о возможной приостановке авиасообщения с Великобританией пока не принято.

Австрия решила ввести запрет на прилет пассажирских самолетов из Великобритании из-за обнаружения в этой стране мутации коронавируса. А Чехия ввела обязательный 10-дневный карантин для прибывающих из Великобритании.